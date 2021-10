Joy Crookes @ Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 10 février 2022, Paris.

Autrice, compositrice, musicienne et interprète, nommée aux Brit Awards, Joy Crookes défie les genres et sa voix intemporelle rappelle une époque révolue,tout en abordant des sujets bien actuels.

Artiste londonienne aux multiples facettes, Joy Crookes puise son inspiration dans un riche mélange d’influences et dans ses origines banglandaises et irlandaises. Son premier album studio, Skin, est une déclaration d’identité, et elle présente ce qui fait d’elle Joy Crookes. Mais c’est aussi l’examen des relations qui l’ont façonnée.

Sur Skin, Joy montre qu’elle n’est pas seulement une artiste à “singles” mais aussi qu’elle est capable de faire une œuvre complète. Elle y aborde une large palette de thèmes : l’amour de la famille, les traumatismes générationnels, les ruptures, la politique, tout en rendant hommage à ceux qui lui ont enseigné de précieuses leçon de vie. Elle l’a enregistré dans le mythique studio Abbey Road, s’inspirant aussi bien d’Ella Fitzgerald et de Nina Simone, que de Solange, D’Angelo et des groupes de rock indé qu’elle écoutait plus jeune.

