Le mardi 23 janvier 2024

de 19h30 à 23h00

Tarif New Morning : 24.20 EUR

Nouvel album : « Bwa Kayiman Ceremony » C’est un éloge aux Dieux du Free Jazz. Ce sont des notes d’amour à Ornette Coleman. Une cérémonie d’1 heure d’improvisation non-stop, une cérémonie sacrée de guérison à des fins de méditation. La cérémonie du Bois-Caïman est le premier grand soulèvement collectif d’Haïti contre l’esclavage. Jowee interprète à sa manière la révolution de ses ancêtres. Il a rassemblé toutes ses chambres à air, Soprano, Alto, Ténor, Bois, Clarinettes, Flûte piccolo, Cornet, ce qui souffle, ce qui vente, ce qui gronde. Pour cette cérémonie, Jowee Omicil a levé une petite armée de créoles par héritage et de créoles par vocation. Les claviers de Randy Kerber et Jonathan Jurion ; les percussions d’Arnaud Dolmen et Yoann Danier ; la basse de Jendah Manga. Ils n’ont peur de rien ensemble, ni des profondeurs ni de la beauté, ils traquent des animaux mythologiques, exhument des continents engloutis, ils exigent du son ce que les yeux ne peuvent voir. Et de cette entreprise mystique, dont tous les secrets restent intacts, il demeure une expérience inouïe de liberté. == Line up == Jowee Omicil (Clarinette, Saxophone), Jonathan Jurion (Claviers, Fender Rhodes), Jendah Manga (Basse), Arnaud Dolmen (Batterie), Randy Kerber (Piano), Yoann Danier (Batterie) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/896378891419990/ https://www.facebook.com/events/896378891419990/ https://www.newmorning.com/20240123-5831-jowee-omicil.html

New Morning
9 Rue des Petites Écuries
75010 Paris

