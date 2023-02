JOVANY & Le Dernier Saltimbanque PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 10 février 2023, PARIS.

PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE 75010

CHCUT DISCRET PRODUCTIONS SAS (PLATES-V-R-2020005879) présente ce spectacle.

« JOVANY & Le Dernier Saltimbanque »

Ce spectacle ne se raconte pas on va le voir !

Chez JOVANY, le rire est une histoire de famille !

Dans son spectacle, Jovany nous raconte son parcours, son histoire… un enfant de la balle formé par un grand-père pittoresque à qui il rend hommage. 1h10 de folie qui dévoile le visage d’un artiste attachant et survolté.

“Certains pensent que je suis schizophrène, c’est faux !” ironise-t-il, “on est bien plus nombreux que ça !”.

Comique, Chanteur, Moqueur, Clown, Musicien, Danseur, Performer… ce “rouquin marteau” est un homme spectacle à lui tout seul qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà le “Jim Carrey Français”.

Véritable Charlie Chaplin des temps modernes, Jovany est un humoriste du Nord (né à Armentières, commune d’origine de Dany Boon), auréolé du prix Raymond Devos. Vous l’avez sans doute croisé en premières partie de Jeanfi Janssens, d’Eric Antoine, dans des galas télévisés, où encore sur VTEP aux côtés d’Arthur (TF1).

Presse

“Drôle, original, à l’égal des plus grands !” Telerama

“Une prestation atypique, burlesque, onirique voire poétique ! (…) Un artiste Hors-Piste !” La voix du Nord

“…Surprenant !” Var Matin

“Jovany se dépense sans compter dans un solo (…) dont la sincérité confine à la démesure” Le Parisien

Petite salle non accessible aux PMR.

Arriver 30 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.

