JOVANY ET LE DERNIER SALTIMBANQUE LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, mardi 2 avril 2024.

Quand on pousse la porte d’un théâtre, souvent on s’attend à rire. Quand on s’assoit dans la salle de Jovany, croyez moi personne ne peut s’ attendre à ça !Un tourbillon de gags, d’imitations, de punch-lines pour un voyage dans la tête de cet homme qui nous narre son parcours à coup de folles digressions saugrenues et de grands moments de tendresse. “Ce spectacle ne se raconte pas, on va le voir !”Au travers de ce spectacle familial, Jovany dévoile à son public comment ce jeune “rouquin-marteau” est-il devenu “Le dernier Saltimbanque” ?Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien et amuseur public qui lui donne l’envie de monter sur les planches et le goût de faire rire et émouvoir son public.Jovany démontre ici à quel point la transmission des savoirs et savoir-faire est essentielle.C’est dans un rythme effréné que Jovany nous emmènent dans un univers fantasque, où, il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation.70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et déséquilibré, d’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça…Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur, Performer…Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment depuis longtemps le “Jim Carrey Français”.Et vous ? Êtes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’humour ? “UN SPECTACLE SURPRENANT, INÉDIT & ORIGINAL !”“Fantastique et Inclassable” FRANCE 3 “Un artiste Hors-Piste” Le Parisien “Un univers poétique et fantaisiste à souhait” FRANCE 2 “De l’énergie à couper le souffle” La Provence “Un solo espiègle et foutraque, dont la sincérité confine à la démesure” Télérama “Le one-man de Jovany est tour à tour fantasque, absurde et déjanté” Polynésie la 1ère “Drôle, original, à l’égal des plus grands” VAR-MATINComédien : JOVANYAuteurs : JOVANY ET Antoine SalingueProduction : LE PONT DE SINGEDiffusion : KALMIA PRODUCTIONS

Tarif : 13.50 – 18.50 euros.

Début : 2024-04-02 à 19:30

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75