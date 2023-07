FÊTE PATRONALE ET BROCANTE Jouy-sous-les-Côtes Geville, 5 août 2023, Geville.

Geville,Meuse

Fête patronale organisée à Jouy-sous-les-Côtes par l’association Géville Loisirs.

Fête patronale et bal le samedi soir.

Restauration sur place.

Brocante le dimanche.. Tout public

Samedi 2023-08-05 fin : 2023-08-06 . 0 EUR.

Jouy-sous-les-Côtes Rue du Château

Geville 55200 Meuse Grand Est



Fête patronale organized in Jouy-sous-les-Côtes by the Géville Loisirs association.

Fête patronale and ball on Saturday evening.

Catering on site.

Flea market on Sunday.

Fiesta patronal organizada en Jouy-sous-les-Côtes por la asociación Géville Loisirs.

Fiesta patronal y baile el sábado por la noche.

Restauración in situ.

Mercadillo el domingo.

Patronatsfest, das in Jouy-sous-les-Côtes von der Vereinigung Géville Loisirs organisiert wird.

Patronatsfest und Tanz am Samstagabend.

Restauration vor Ort.

Trödelmarkt am Sonntag.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT COEUR DE LORRAINE