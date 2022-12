Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris, 10 avril 2023 12:00, Jouy-en-Josas. Lundi 10 avril 2023, 12h00 Sur place sur inscription https://www.hec.edu/fr/meet-us/webinaire-mastere-specialise/llm-droit-et-management-international-0

Le 10 Avril 2023, HEC Paris animera une session d’information en ligne pour vous parler du Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International. Le 10 Avril 2023, HEC Paris animera une session d’information en ligne pour vous parler du Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International. Inscrivez-vous et rejoignez-nous en ligne à 12:00 (heure de Paris) pour obtenir des réponses à toutes vos questions. Le webinar commencera par une présentation du programme en présence d’un Recruitment Manager suivi d’une séance de Questions-Réponses ouverte à tous. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines lundi 10 avril 2023 – 12h00 à 13h00

Détails Heure : 12:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu HEC Paris Adresse 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville HEC Paris Jouy-en-Josas Departement Yvelines

HEC Paris Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris 2023-04-10 was last modified: by Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris HEC Paris 10 avril 2023 12:00 HEC Paris Jouy-en-Josas

Jouy-en-Josas Yvelines