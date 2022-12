Présentation du programme « Global Executive Master in Management » et sa majeure « Finance » HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Fournir les ressources nécessaires en finance pour répondre aux besoins de votre organisation Fournir les ressources nécessaires en finance pour répondre aux besoins de votre organisation La majeure Finance du programme Global Executive Master in Management (GEMM) a été spécialement conçue pour les managers et les cadres qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans le domaine de la finance d’entreprise et du contrôle de gestion. Pour mieux comprendre l’impact d’une telle évolution dans votre carrière, nous vous invitons à assister au webinaire de présentation du programme. Lors de ce webinaire, Franck CEDDAHA, professeur affilié HEC Paris vous présentera le contenu et les spécificités de ce programme. Christine PAPEIX, conseillère formation interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement liées à cette majeure. Osez franchir le pas et donnez un second souffle à votre carrière. Les inscriptions sont ouvertes. Veuillez remplir le formulaire d’inscription pour participer à la session en ligne. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines jeudi 19 janvier 2023 – 12h00 à 13h00

