Présentation du programme – Elaborer une stratégie et piloter sa performance HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Présentation du programme – Elaborer une stratégie et piloter sa performance HEC Paris, 30 novembre 2022 11:30, Jouy-en-Josas. Mercredi 30 novembre, 11h30 Sur place sur inscription https://www.hec.edu/fr/news-room/presentation-du-programme-elaborer-une-strategie-et-piloter-sa-performance

Profitez de cette session d’information en ligne afin de mieux connaître le programme et sa pédagogie ! Profitez de cette session d’information en ligne afin de mieux connaître le programme et sa pédagogie ! Dans un contexte concurrentiel intense et évolutif, vous avez besoin de vous approprier les approches, méthodes et outils qui vous permettront d’apporter des éléments de réponse stratégique innovants ainsi que de réussir le management et la mesure de sa performance à court et à long termes. C’est dans cette optique qu’HEC Paris Executive Education a développé ce nouveau programme court en stratégie et gouvernance : Elaborer une stratégie et piloter sa performance Lors de ce webinaire, Hélène Loning, professeure associée, HEC Paris, vous présentera le contenus et bénéfices de cette formation. Aussi, Ingrid TOUTAIN, conseillère formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement liées ces programmes. Pour clore cette session d’information, nous dédierons également un moment afin de répondre à l’ensemble de vos interrogations sur ce programme. Osez franchir le pas et donnez un second souffle à votre carrière. Ne manquez pas ce rendez-vous et rejoignez-nous pour construire votre projet professionnel. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines mercredi 30 novembre – 11h30 à 13h00

Détails Heure : 11:30 - 13:00 Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu HEC Paris Adresse 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville HEC Paris Jouy-en-Josas Departement Yvelines

HEC Paris Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Présentation du programme – Elaborer une stratégie et piloter sa performance HEC Paris 2022-11-30 was last modified: by Présentation du programme – Elaborer une stratégie et piloter sa performance HEC Paris HEC Paris 30 novembre 2022 11:30 HEC Paris Jouy-en-Josas

Jouy-en-Josas Yvelines