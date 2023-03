Pourquoi Made.com n’a-t-il pas réussi à sauver les meubles ? HEC Paris, 29 mars 2023 18:00, Jouy-en-Josas.

En l’espace de 10 ans, fort d’un chiffre d’affaires de plus de 370 millions de livres, Made.com a su s’imposer comme le leader du design de meubles et accessoires de maison en ligne. Un an et demi après son introduction en bourse réalisée en juin 2021, Made.Com a lancé un processus d’adossement acceleré qui n’ a pas abouti et qui a conduit le groupe à sa liquidation.

Pourquoi Made.com n’a-t-il pas réussi à sauver les meubles ?

Cette masterclass vous permettra de comprendre les enjeux financiers de cette opération ainsi que ses caractéristiques et de tenter de répondre ensemble à cette question.

Vous serez en effet mis en situation, tel un participant de la Majeure Finance du GEMM (Global Executive Master in Management) sur les bancs d’un amphi à HEC Paris,

Et aborderez cette étude de cas avec les autres participants, guidé par Franck CEDDAHA, professeur affilié à HEC Paris et professionnel de la finance, directeur académique de ce programme.

Il vous présentera à cette occasion, accompagné de Christine PAPEIX, conseillère formation, les grandes lignes du programme et tous deux répondront à l’ensemble de vos questions.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines

