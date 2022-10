[Masterclass] Faut-il acheter des actions Porsche ou une Porsche 911 ? HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Mardi 22 novembre, 18h00

HEC Paris Executive Education vous invite à assister à la masterclass le 22 novembre à 18h00. HEC Paris Executive Education vous invite à assister à la masterclass le 22 novembre à 18h00. Franck CEDDAHA, professeur affilié à HEC Paris et Christine PAPEIX, conseillère formation vous présenteront la Majeure Finance du nouveau Master GEMM (Global Executive Master in Management) et répondront à l’ensemble de vos questions. Dans un contexte macro-économique compliqué, où les tensions géopolitiques s’intensifient où l’accès à l’énergie est tendu avec des marchés boursiers volatiles, le constructeur allemand Volkswagen décide en octobre 2022 d’introduire en bourse sa filiale à la marque iconique, Porsche. Faut-il alors renoncer à acheter une Porsche 911 au profit d’actions Porsche ? En s’appuyant sur les principaux concepts enseignés dans le GEMM Finance, le but de cette master class est de vous permettre de comprendre les enjeux financiers de cette opérations ainsi que ses caractéristiques et de tenter de répondre à cette question. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines mardi 22 novembre – 18h00 à 20h00

