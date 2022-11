Masterclass « Comment les défis actuels du continent Africain peuvent être une opportunité d’innovation et d’impact » HEC Paris, 13 décembre 2022 18:00, Jouy-en-Josas.

Mardi 13 décembre, 18h00 Sur place sur inscription https://www.hec.edu/fr/news-room/masterclass-comment-les-defis-actuels-du-continent-africain-peuvent-etre-une-opportunite-d-innovation-et-d-impact

Cette Masterclass sera l’occasion pour vous, d’une part, d’identifier les défis actuels du continent africain et d’autre part, de découvrir plus en détail le programme du certificat Lead Campus

En 2010, la population africaine représentait 1 milliard de personnes et selon la banque mondiale, elle pourrait représenter 19% de la population mondiale en 2030. La progression de la démographie africaine connait un rythme soutenu de 2,6% par an contre 1,7% pour la progression mondiale. Ce rythme fait de l’Afrique un continent dynamique et très jeune.

En Afrique de l’Ouest et Australe, la population reste très jeune puisque 64% de la population est âgée de moins de 25 ans. Cependant, la jeunesse africaine doit faire face à une extrême pauvreté, un manque d’accès à l’éducation secondaire de qualité, entrainant ainsi des besoins essentiels dans les domaines socio-économiques tels que la santé, l’éducation, l’emploi et les infrastructures. Tous ces défis font du dividende démographique un enjeu majeur pour le continent africain. C’est-à-dire comment transformer ce capital humain en opportunité économique et investir sur un meilleur accès à la santé et à l’éducation pour les populations les plus vulnérables ?

Cette Masterclass sera l’occasion pour vous, d’une part, d’identifier les défis actuels du continent africain et d’autre part, de découvrir plus en détail le programme du certificat Lead Campus, sustainable leadership in Africa pendant son module à Abidjan, le 13 décembre prochain.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines

mardi 13 décembre – 18h00 à 20h00