Live HEC Programme Grande Ecole spécial Lycéen & Classes Préparatoires HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Live HEC Programme Grande Ecole spécial Lycéen & Classes Préparatoires HEC Paris, 1 février 2023 13:00, Jouy-en-Josas. Mercredi 1 février 2023, 13h00 Sur place sur inscription https://www.hec.edu/fr/meet-us/live-hec-programme-grande-ecole-special-lyceen-classes-preparatoires

Curriculum, carrières, vie étudiante, admission… participez à ce webinar pour tout savoir du programme Grande Ecole d’HEC Paris. Curriculum, carrières, vie étudiante, admission… participez à ce webinar pour tout savoir du programme Grande Ecole d’HEC Paris. Ce webinar est destiné aux lycéens et étudiants en classes préparatoires. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines mercredi 1er février 2023 – 13h00 à 14h00

Détails Heure : 13:00 - 14:00 Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu HEC Paris Adresse 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville HEC Paris Jouy-en-Josas Departement Yvelines

HEC Paris Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Live HEC Programme Grande Ecole spécial Lycéen & Classes Préparatoires HEC Paris 2023-02-01 was last modified: by Live HEC Programme Grande Ecole spécial Lycéen & Classes Préparatoires HEC Paris HEC Paris 1 février 2023 13:00 HEC Paris Jouy-en-Josas

Jouy-en-Josas Yvelines