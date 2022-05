GEMM CAMPUS 2022 : Session d’information – GLOBAL EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

GEMM CAMPUS 2022 : Session d’information – GLOBAL EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT HEC Paris, 16 juin 2022 17:30, Jouy-en-Josas. Jeudi 16 juin, 17h30 Sur place Inscription préalable obligatoire https://www.hec.edu/fr/news-room/gemm-campus-2022-session-d-information-global-executive-master-management HEC Paris Executive education organise un après-midi “GEMM Campus” à Jouy-en-Josas. HEC Paris Executive education organise un après-midi “GEMM Campus” à Jouy-en-Josas. Lors de cet événement vous assisterez à une courte session d’information sur le programme en présence du directeur académique, le Professeur Christopher Hogg et vous visiterez le campus. Un cocktail est prévu pour clore ce premier évènement. Parce que les besoins des managers évoluent, HEC Paris Executive Education, spécialiste de la formation continue pour cadres et dirigeants, vous propose son Master en Management, encore plus souple et adapté à vos contraintes en termes d’agilité, de compétences ou de temps. 6 spécialisations organisées en Majeures : Strategic Management,

Finance,

Marketing & Sales & Business Development,

Change and Sustainability,

Sustainable Leadership,

General Management. INSCRIVEZ-VOUS à cet évènement pour faire évoluer votre avenir professionnel grâce à une formation diplômante adaptée et compatible avec votre activité professionnelle. Vous aurez l’occasion d’échanger avec nos directeurs académiques, nos conseillers formation et nos alumni, dans une ambiance conviviale. Ne manquez pas cet événement et rejoignez-nous pour construire votre nouvelle vie professionnelle ! HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Yvelines jeudi 16 juin – 17h30 à 19h30

