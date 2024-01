Master class : Dans la Peau d’un analyste ESG HEC Paris Jouy-en-Josas, mardi 6 février 2024.

Master class : Dans la Peau d’un analyste ESG HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 6 février, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-06 18:00

Fin : 2024-02-06 19:30

Master class : Dans la Peau d’un analyste ESG Mardi 6 février, 18h00 1

https://www.hec.edu/fr/news-room/master-class-dans-la-peau-d-un-analyste-esg

Vous vous demandez ce qu’est un bilan carbone, et comment prendre en compte les facteurs environnementaux et sociaux de la performance de votre entreprise ?

Que sont ces fameux scores ESG donnés aux entreprises par les agences de notation extra-financière ?

Que va changer la nouvelle règlementation européenne CSRD ?

Rejoignez-nous pour cette Master Class au cours de laquelle nous éclaircirons ces questions et examinerons comment un géant mondial de l’agrochimie mène sa transformation durable !

Laissez-vous guider par Anne FRISCH, professeure associée à HEC Paris et professionnelle de la finance, directrice académique du Certificat Executive Business Performance Management. Elle vous présentera à cette occasion, accompagnée de Christine PAPEIX, consultante formation, les grandes lignes du programme et toutes deux répondront à l’ensemble de vos questions.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines