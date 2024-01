webinaire : La Finance enfin démystifiée HEC Paris Jouy-en-Josas, lundi 29 janvier 2024.

La finance joue un rôle majeur dans votre entreprise. Vous souhaitez en maitriser les principaux concepts et mécanismes ? Actualiser vos connaissances ? Acquérir de véritables reflexes financiers ? Être capable d’interpréter les comptes et indicateurs ?

Philippe Honorat, professeur à HEC Paris et professionnel de la finance, dirige le programme Finance pour non-financiers.

Nous vous proposons de participer au webinaire du lundi 29 janvier à 12h30 CET durant lequel il vous présentera les contenus, spécificités et bénéfices de ce programme. Vous comprendrez ainsi la nécessité de maitriser ces termes et problématiques afin de progresser vers des postes de direction.

Imre SZAPARY, consultant formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement.

Osez franchir le pas et rejoignez-nous !

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines