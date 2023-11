Masterclass GEMM FINANCE HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Que fallait-il choisir entre le confort d'une paire de Birkenstock et l'achat de 2 actions Birkenstock lors de son introduction en bourse en Octobre dernier ?

Cette masterclass en ligne vous permettra de comprendre les enjeux financiers de cette opération ainsi que ses caractéristiques et de tenter de répondre ensemble à cette question. Vous serez en effet mis en situation, tel un participant de la Majeure Finance du GEMM (Global Executive Master in Management) sur les bancs d'un amphi à HEC Paris, Et aborderez cette étude de cas avec les autres participants, guidé par Franck CEDDAHA, professeur affilié à HEC Paris et professionnel de la finance, directeur académique de ce programme. Il vous présentera à cette occasion, accompagné de Christine PAPEIX, consultante formation, les grandes lignes du programme et tous deux répondront à l'ensemble de vos questions.

Masterclass GEMM FINANCE
HEC Paris
Mercredi 22 novembre 2023, 18h00
1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas

