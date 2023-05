Webinaire – Quelle gouvernance pour les startups et PME innovantes en Afrique? HEC Paris, 14 juin 2023 18:30, Jouy-en-Josas.

Dans le cadre du programme HEC Challenge + Afrique, le bureau de représentation Afrique de l’Ouest et Centrale d’HEC Paris a le plaisir de vous convier à son prochain webinaire pour échanger avec des entrepreneurs et le co-directeur académique du programme sur le thème : Quelle gouvernance pour les startups et PME innovantes en Afrique ?

Etienne KRIEGER, Professeur Affilié HEC Paris et co-directeur académique du programme HEC Challenge + Afrique,

Bola BARDET, Fondatrice et CEO Susu,

Adama TOURE, Managing Partner SINI INVESTMENTS Inc. et co-directeur académique du programme HEC Challenge + Afrique,

Alexis JOHN-AHYEE, Directeur exécutif bureau Afrique de l’Ouest et Centrale.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines