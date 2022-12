Camp d’été Théâtre et nature « Les Toluttes du Quiet» Jouty Montégut-Plantaurel Catégories d’évènement: Ariège

390 € + 6€ d’adhésion à l’association. Possibilité d’aide : VACAF et ANCV

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Jouty 09120 Montégut Plantaurel Montégut-Plantaurel 09120 Ariège Occitanie Le séjour proposé est un camp d’été en nature, bivouac, avec la thématique théâtre, 6 h par jour, comprenant 4 représentations publiques en fin de séjour, sous forme de balades théâtrales intitulées « Aux Fontêtes du Quiet ».

Il s’agit pour les participants de vivre une expérience artistique unique :

la création d’un spectacle de pleine nature, de l’improvisation jusqu’à la finalisation en vue des représentations. Côtoyant ainsi tous les aspects de la création aux côté de professionnels du spectacle, les jeunes, toutes tranches d’âges confondus, pourront faire l’expérience du théâtre grandeur nature. Objectifs du séjour Permettre : – De partager un moment de plaisir en se retrouvant autour d’une action valorisante et dynamique. – D’apprendre à vivre en groupe : favoriser les échanges, inciter à la communication, développer la capacité de s’exprimer, à écouter, à gérer ses relations, développer le sens de la solidarité. – De laisser le plus de liberté possible à l’expression individuelle en : développant la capacité à puiser dans ses ressources, à laisser son imaginaire se développer, apprendre à se servir de son corps. – Développer la confiance en soi: donner à chacun les moyens de surmonter ses peurs, en acquérant une certaine assurance en public, en réalisant que l’on dispose d’un potentiel que l’on ne sait pas toujours utiliser. Effets attendus et outils d’évaluation Impact de l’action

Créer des liens entre les jeunes et les adultes, déplacer un public vers un spectacle de qualité. Outils d’évaluation

L’investissement du moment par chacun.

La progression de chacun dans la technique proposée.

La réussite du spectacle.

