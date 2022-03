JOUTES VERBALES FRANCOPHONES 2022 Institut Français du Togo, 2 avril 2022, Lomé.

JOUTES VERBALES FRANCOPHONES 2022

Institut Français du Togo, le samedi 2 avril à 18:00

Prestigieuse Compétition de promotion d’art oratoire, de l’éloquence et du débat structuré sur le développement durable et la citoyenneté au Togo depuis 2016, les Joutes Verbales Francophones consacreront, cette année, pour la 7ème fois consécutive, dans le cadre de la célébration du mois de la Francophonie au Togo, le couronnement du meilleur orateur du Togo. Le Championnat des Joutes Verbales Francophones a pour but de renforcer les compétences des jeunes en les emmenant à prendre des responsabilités, à exprimer et à développer des identités et des idées ; à travailler avec les autres en équipe et à développer la confiance en soi et des attitudes décisives pour l’atteinte des objectifs de développement durable et pour l’établissement d’une société juste et égale. Les Joutes verbales sont donc une saine compétition d’éloquence, un affrontement d’idée, un choc de mots au cours duquel, au travers des interventions, les débatteurs se défient sur diverses thématiques proposées. En vue d’atteindre le plus grand nombre de personne et grâce à un partenariat technique avec la Télévision Togolaise, la 7ème édition des JVF s’est muée en une version télévisuelle et diffusée depuis octobre 2021 sur la Chaine nationale. En effet, après avoir simulé le rôle d’un Député à l’Assemblée Nationale lors des phases éliminatoires, chacun des candidats finalistes, dans la peau d’un candidat à la magistrature suprême de son pays, défendra à la finale du 02 avril, son projet de société basé sur le thème « Pour les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent» lors des épreuves de plaidoiries et de débat présidentiel ouvert. A l’issue des deux épreuves, le jury désignera le/la CHAMPION(NE) JVF 2022 et offrira des distinctions spéciales dont le Trophée spécial KAYI DOGBE POUR EXCELLENCE FEMININE à l’une des 05 jeunes filles ayant participé à la compétition.

Entrée libre

La finale de la 7ème édition du Championnat National des JOUTES VERBALES FRANCOPHONES (JVF) aura lieu le samedi, 02 avril 2022 sous le thème «Pour les valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent»

Institut Français du Togo Lomé, Avenue de Gaulle Lomé Wétrivi-Kondji



2022-04-02T18:00:00 2022-04-02T20:00:00