Joutes provençales : Finale du championnat de France Martigues, 28 août 2022, Martigues.

Joutes provençales : Finale du championnat de France Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues

2022-08-28 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-28 21:00:00 21:00:00 Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut

Martigues Bouches-du-Rhône

Anciennement la Targo, le jeu de joute provençal, offre aux passants un spectacle insolite, unique, au coeur de la ville.

Pratiqué de mai à septembre, la joute provençale est un combat sur l’eau entre deux personnes se trouvant chacune sur un bateau, en haut d’un plateau appelé en provençale (teinteine) et le but du jeu consiste à envoyer son adversaire à l’eau au moyen d’une lance.

Chaque jouteur est protégé par un plastron en bois et tient dans la main gauche un témoin qui doit l’empêcher d’attraper la lance de son adversaire.

400 jouteurs attendus.

Animation musicale, structure gonflable, buvette et restauration.

marmae2201@gmail.com +33 6 01 17 47 07

Anciennement la Targo, le jeu de joute provençal, offre aux passants un spectacle insolite, unique, au coeur de la ville.

Pratiqué de mai à septembre, la joute provençale est un combat sur l’eau entre deux personnes se trouvant chacune sur un bateau, en haut d’un plateau appelé en provençale (teinteine) et le but du jeu consiste à envoyer son adversaire à l’eau au moyen d’une lance.

Chaque jouteur est protégé par un plastron en bois et tient dans la main gauche un témoin qui doit l’empêcher d’attraper la lance de son adversaire.

Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-09 par