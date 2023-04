Joutes orales Bibliothèque André Malraux, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de à

.Tout public. gratuit

À l’occasion des Olympiades culturelles, deux conteurs improviseront à la bibliothèque à partir du lieu, de la langue française et des éléments que vous leur fournirez

Prenez deux conteurs, ajoutez des ingrédients pour leurs imaginaires, laissez reposer quelques jours et venez déguster !

Pour que cette joute soit des plus inventives et colorées, vous êtes invités à nous faire parvenir (sous forme de photographies dans un premier temps) quelque chose qui vous touche particulièrement, que vous aimez beaucoup ou qui vous dérange. Sont bienvenus pour stimuler l’imagination de nos jouteurs : fragments de textes, photographies, reproductions de peintures, objets, vêtements, doudous, instruments ou autres bibelots. Ces mêmes ingrédients seront à apporter le jour de la joute de sorte qu’ils deviennent pour tous « personnages » ou « décors ».



Deux sessions sont prévues : un premier set en section adulte de 11h à 12h, un second set en section jeunesse de 15h30 à 16h30.

Les photographies des ingrédients sont à envoyer à l’adresse suivante (bibliotheque.andre-malraux@paris.fr) ou à apporter en main propre jusqu’au 30 mai. Si vous le souhaitez vous pouvez préciser à quelle session (11h ou 15h30) vous serez présent avec le dit ingrédient. Nous transmettrons ces éléments à nos jouteurs.

Votre présence – et celle de vos ingrédients – est requise pour la dégustation. Vous pouvez aussi venir au dernier moment avec un objet-instrument. Et vous pouvez bien sûr aussi venir pour déguster le mets délicieux de cette recette sans en être les discrets préparateurs.

Nos deux compères prépareront pour nous, outre ce plat principal, un hors d’oeuvre et un dessert. Que ce banquet soit beau !

Abbi Patrix est nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire au croisement du théâtre, de la musique et du geste. Il participe depuis les années 80 au renouveau de l’art du conte, en France comme à l’étranger. Dans ses spectacles, Abbi Patrix engage une parole personnelle et contemporaine qu’il construit à partir de contes traditionnels et de mythes du monde entier, de récits de vie, de carnets de voyages, de souvenirs personnels, de textes littéraires. Il souhaite mettre la musique au cœur des récits de tradition orale et questionner l’art du troubadour contemporain.

Julien Tauber est conteur. Il s’amuse souvent à confronter des mythes anciens à des œuvres contemporaines, à détourner l’Histoire pour y faire entrer ses fictions, à s’appuyer sur un détail du lieu ou sur une réaction du public pour déjouer la frontière entre le spectacle et la conversation. Il est aussi à son aise sur une scène de théâtre que dans la rue ou au fin fond d’une forêt, seul qu’avec un groupe de rock ou un performer post-contemporain voire même dans les méandres d’un projet numérique. Bref qui que vous soyez, où, quand et comment, il a toujours une histoire pour vous !

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Eva Edsjö / Philippe Rappeneau