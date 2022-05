Joutes nautiques Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Joutes nautiques Brantôme en Périgord, 29 juillet 2022, Brantôme en Périgord. Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

2022-07-29 – 2022-07-29 Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne

A partir de 21h, joutes nautiques devant l'Abbaye de Brantôme. Animation gratuite.

Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne