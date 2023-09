Joute de traduction à la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Venez assister à un duel de traduction entre Marie-Anne de Béru et Laurence Gravier organisé par la BSN en partenariat avec l’Association des Traducteurs Littéraires de France . La joute sera modérée par Virginie Buhl.

À l’occasion de la Journée mondiale de la traduction et pour fêter le cinquantenaire de l’Association des Traducteurs Littéraires de France, la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle accueille une joute de traduction. Après avoir traduit deux extraits d’Angel of Greenwood, de l’Américaine Randi Pink, deux traductrices vous présenteront leur texte et leurs choix de traduction.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/

