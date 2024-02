Joute contée et chantée dans le cadre du « Mois du galo » Espace Intergénérations Liffré, dimanche 24 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-24 15:00

Fin : 2024-03-24 17:30

Pour plus de renseignements: https://gallotonic.org/

Organisateurs : Centre Culturel de Liffré et Gallo Tonic

Jouteurs

Chant : Camille Robert, Clément Le Goff

Chant/conte : Anne-Gaëlle Normand, Olivier Lepage

Conte : William Landin, Marie-Jo Joulaud, Matao Rollo, Morgane Le Cuff

Présentateur : Daniel Robert

Espace Intergénérations 7 Rue des Ecoles 35340 Liffré Liffré 35340 Ille-et-Vilaine