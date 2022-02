« Jours tranquilles à Jérusalem » de Jean-Claude Fall Théâtre 13 – Glacière Paris Catégories d’évènement: île de France

« Jours tranquilles à Jérusalem » suit la chronique de la mise en scène du spectacle « Des Roses et du Jasmin » d’Adel Hakim au Théâtre National Palestinien à Jérusalem. Une vision du conflit israélo-palestinien ouverte, hors du discours idéologique, partisan ou médiatique, avec simplement des paroles d’artistes palestiniens en travail. Le spectacle nous raconte le conflit avec les membres du conseil d’administration du théâtre, l’engagement des acteurs palestiniens et leur détermination à défendre le spectacle. Il nous raconte également les difficultés, parfois insurmontables, rencontrées, tant dans le quotidien des acteurs à essayer de dépasser les tracasseries et les embûches de l’administration israélienne que dans les problèmes idéologiques et politiques rencontrés, par les uns et les autres, au détour de chaque phrase. Jours tranquilles à Jérusalem nous parle du conflit israélo-palestinien de façon ouverte, hors du discours idéologique, partisan ou médiatique, avec simplement des paroles d’artistes palestiniens en travail. Ce détour permet de mieux entendre les difficultés, les contradictions, les surdités, les dénis, dénis d’histoire, déni de l’autre, les conflits internes, les impasses, les impossibilités de toutes les parties prenantes. Il permet d’entendre aussi les espoirs, les rires, les colères, l’humour de ces artistes qui, au milieu de tout cela et malgré tout cela, continuent à être des artistes et des artistes désireux d’être considérés simplement comme des artistes. Distribution Mise en scène Jean-Claude Fall Avec Bernard Bloch, Roxane Borgna, Etienne Coquereau, Jena-Marie Deboffe, Jean-Claude Fall, Paul-Frédéric Manolis, Carole Maurice, Nolwenn Peterschmitt, Alex Selmane Dramaturgie Bernard Bloch, Théâtre 13 – Glacière 103A boulevard Auguste Blanqui Paris 75013 Contact : 0145886222 reservations@theatre13.com https://www.theatre13.com/saison/spectacle/jours-tranquilles-a-jerusalem–2 https://www.facebook.com/LeTheatre13 Théâtre

