Jours de Grève – par Emmanuelle Parrenin / Detlef Weinrich / Quentin Rollet – Festival Eurofonik Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jours de Grève – par Emmanuelle Parrenin / Detlef Weinrich / Quentin Rollet – Festival Eurofonik Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 16 mars 2022, Nantes. 2022-03-16

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Concert. Emmanuelle Parrenin, chanteuse et joueuse de vielle à roue, pionnière du mouvement folk français dans les années soixante-dix, est devenue une icône depuis que son album « Maison rose » (1977) a fait l’objet d’un véritable culte dans le monde des musiques expérimentales. Elle a émergé en 2011 d’un long silence en sortant l’album « Maison cube ». Le Nouveau Pavillon et Trempo s’unissent pour l’accueillir en trio avec le musicien électro allemand Detlef Weinrich – aka Tolouse Low Trax – et le saxophoniste free-jazz Quentin Rollet. Le trio présente son disque « Jours de grève », une expérience minimaliste, étonnante et hypnotique. Detlef Weinrich aka Tolouse Low Trax : machines – Emmanuelle Parrenin : chant et vielle à roue – Quentin Rollet, saxophone Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 6 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Jours de Grève – par Emmanuelle Parrenin / Detlef Weinrich / Quentin Rollet – Festival Eurofonik Trempo – La Fabrique Ile de Nantes 2022-03-16 was last modified: by Jours de Grève – par Emmanuelle Parrenin / Detlef Weinrich / Quentin Rollet – Festival Eurofonik Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes 16 mars 2022 Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique