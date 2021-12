Jours de Grève – Emmanuelle Parrenin / Detlef Weinrich (Tolouse Low Trax) / Quentin Rollet, 16 mars 2022, .

2022-03-16

Horaire : 20:00

Gratuit : non

Eurofonik, c’est le festival des musiques des mondes d’Europe : celles qui inventent, jour après jour, des expressions contemporaines nourries de musiques populaires européennes. Né en 2012, Eurofonik choisit depuis 2016 de se déplacer dans l’agglomération nantaise, en partenariat avec de nombreux lieux. Pour cette nouvelle collaboration, Eurofonik et Trempo invitent le projet aventureux Jours de Grève. C’est Gilbert Cohen, tenancier du label Versatile, qui a imaginé la rencontre entre l’égérie folk des 70’s Emmanuelle Parrenin, voix précieuse et joueuse de vielle à roue et Deltef Weinrich, membre du groupe post-rock Kreidler et producteur techno très apprécié sous le nom de Tolouse Low Trax. Le disque, enregistré en 2019, convie des invités exceptionnels : le saxophoniste free-jazz Quentin Rollet et le regretté Ghédalia Tazartès au chant. Le résultat est une musique de transe tout en douceur, mue par des souffles chamaniques, libres de toute contrainte. Une suite de danses mélodiquement apaisées qui conservent un certaine tension harmonique, lumineuse mais jamais très éloignées des diableries de l’avant garde. BC Organisé par le festival Eurofonik et Trempo. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Plus d’infos.

