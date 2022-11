Jours de fêtes à la Villette Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jours de fêtes à la Villette Paris, 26 novembre 2022, Paris. Jours de fêtes à la Villette

221 avenue Jean Jaurès Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette Paris Paris Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès

2022-11-26 – 2022-01-01

Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès

Paris

Paris Pendant le mois de décembre, la plus grande fête foraine de Noël de Paris s’installe à La Villette. Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès Paris

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Paris Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès Paris Departement Paris

Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jours de fêtes à la Villette Paris 2022-11-26 was last modified: by Jours de fêtes à la Villette Paris Paris 26 novembre 2022 221 avenue Jean Jaurès Établissement Public du Parc et de la Grande halle de la Villette Paris Paris Paris

Paris Paris