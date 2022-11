Jours de fêtes à la Villette Parc de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Jours de fêtes à la Villette Parc de la Villette, 1 décembre 2022, Paris. Du jeudi 01 décembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

. gratuit Accès gratuit et vente sur place

Tarifs de 2€ à 10€ Rendez-vous sur la place de la fontaine-aux-Lions à la Villette pour Jours de Fête 2022. En décembre, amusez-vous en famille. Sur la place de la fontaine-aux-Lions, la fête foraine bat son plein, alliance réussie de la fête populaire et d’un lieu patrimonial. Une soixantaine d’attractions sont accessibles : stands de tir à la carabine, voltigeurs et chevaux de bois entraînent les visiteurs, petits et grands, dans un tourbillon de plaisirs multicolores. Pendant toutes les vacances de Noël, en famille ou entre amis, Jours de fêtes à La Villette promet des moments de partage et de plaisir. Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://lavillette.com/programmation/jours-de-fetes-a-la-villette-2022_e1548 https://lavillette.com/programmation/jours-de-fetes-a-la-villette-2022_e1548

