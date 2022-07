Jours de fête Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

2022-09-13 – 2022-09-23

Théâtre 14 Cours Georges Clemenceau

Dole

Jura Les Théâtres sont ouverts !

L’équipe vous accueille et vous conseille.

Des Rendez-vous Papotte, le midi ou en soirée, vous permettent de participer à une présentation de saison personnalisée. Avec un peu de chance un artiste pourrait y pointer le bout de son nez. On peut aussi, venir chez vous, au travail ou dans votre club de sport pour présenter la saison. N’hésitez pas à nous solliciter ! PROGRAMME !

La Conserverie Théâtrale

Du Mardi 13 au Vendredi 23 septembre

Sur les marchés du département du Jura

– DOLE –

Siestes soniques

Mardi 20 septembre 19h

Mercredi 21 septembre 12h30

Impérial Kikiristan

Vendredi 23 septembre

