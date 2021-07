Jours de Fête 2021 : The Attic Family / Wood Sisters La Traverse, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Cleon.

### Lieu : Théâtre de Verdure / Cléon Extirpés de leur grenier poussiéreux, 6 revenants Britishs, à l’allure improbable, l’air ahuri et peu commode, viennent nous rendre une petite visite. The Attic Family, le portrait sans pudeur d’une famille étrangement macabre mais attachante et plein d’humour. Un ballet théâtral pour la rue… So charming ! **_Dimanche 11 juillet / 17h_** **_Durée : 1h / Tout public dès 7 ans_** _Stationnement possible place Saint Roch à 100 m du site de la représentation._ _En cas d’intempéries, le spectacle sera déplacé à La Traverse, à Cléon. L’entrée du public se fera dans la limite des places disponibles._

Gratuit

Once upon a time, in England, there was an old, old, old, old, old, old family… Il était une fois, en Angleterre… THE ATTIC FAMILY !

La Traverse 37, rue Luis Corvalan, Cléon Cleon Seine-Maritime



