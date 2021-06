La Neuville-Chant-d'Oisel La Neuville Chant d'Oisel La Neuville-Chant-d'Oisel, Seine-Maritime Jours de Fête 2021 : Plongée dans la mare / Association CARDERE La Neuville Chant d’Oisel La Neuville-Chant-d'Oisel Catégories d’évènement: La Neuville-Chant-d'Oisel

Seine-Maritime

Jours de Fête 2021 : Plongée dans la mare / Association CARDERE La Neuville Chant d’Oisel, 22 août 2021-22 août 2021, La Neuville-Chant-d'Oisel. Jours de Fête 2021 : Plongée dans la mare / Association CARDERE

La Neuville Chant d’Oisel, le dimanche 22 août à 16:30

### RDV à la mare Verboc / La Neuville Chant d’Oisel **_Dimanche 22 août / 16h30_** **_Durée : 1h / Tout public_** **_Gratuit / Sans réservation dans la limite des places disponibles._** **_Lieu : plus de précision sur_** [**_www.metropole-rouen-normandie.fr_**](http://www.metropole-rouen-normandie.fr)

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Exploration des richesses naturelles d’un milieu pas si naturel … ? La Neuville Chant d’Oisel La Neuville Chant d’Oisel La Neuville-Chant-d’Oisel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T16:30:00 2021-08-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Neuville-Chant-d'Oisel, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu La Neuville Chant d'Oisel Adresse La Neuville Chant d'Oisel Ville La Neuville-Chant-d'Oisel lieuville La Neuville Chant d'Oisel La Neuville-Chant-d'Oisel