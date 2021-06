Jours de Fête 2021 : Dj Krimau + Quincy Rouen sur mer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rouen.

Jours de Fête 2021 : Dj Krimau + Quincy

Rouen sur mer, le samedi 3 juillet à 19:30

### Lieu : Rouen Quai rive Gauche (espace zen Rouen sur Mer) S’il fallait un mot pour définir Krimau, éclectisme serait sans doute le terme le plus approprié. En plus de 15 ans de carrière, le dj rouennais a su élargir son auditorat et sa collection de disques, tout en évitant l’écueil de la facilité et de la démagogie. Sa curiosité le pousse à chercher toutes les ramifications qui peuvent exister entre différents styles musicaux. Ainsi, il s’intéresse à l’afro beat, au rap, au reggae, à la musique du Maghreb et au jazz. Krimau nous prouve que la musique est vivante, qu’elle se nourrit de son histoire, de ses voyages, de ses rencontres. Son but : partager un moment avec le public, le faire voyager et montrer les vertus œcuméniques de la musique. A l’occasion de ce mix, Krimau sera accompagné par la kora de l’artiste Quincy. _Distribution : Dj Krimau, Quincy (Kora)_ _**Samedi 3 juillet – 19h30**_ _**45 minutes**_

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

A l’occasion du festival Jours de fête et de la fête du fleuve.

Rouen sur mer Quai Rive Gauche – Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:15:00