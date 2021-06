Jours de Fête 2021 : Curiositas : Balade à travers le miroir / Le Safran collectif La Neuville Chant d’Oisel, 22 août 2021-22 août 2021, La Neuville-Chant-d'Oisel.

La Neuville Chant d’Oisel, le dimanche 22 août à 14:00

### Lieu : RDV dans le jardin de la mairie, devant la bibliothèque / La Neuville Chant d’Oisel A la Neuville Chant d’Oisel, quand on se balade le dimanche, il arrive qu’on rencontre Monsieur Déloyal, un individu qui vous invite à passer par-delà le miroir. Suivez-le, il vous guidera vers d’étranges créatures qui n’attendent que vos yeux et vos oreilles pour se donner en spectacle. Ainsi Peels de Hut, un chevalier en mal d’aventures en quête d’un dragon à pourfendre. Ou encore Kamidopof, une présence étrange, fascinante, qui vous gratte l’intérieur de l’âme jusqu’à l’os. Et aussi trois concertistes déjantés qui vous interprètent un récital de Footharmonique. Laissez-vous aller, il y en aura pour tout le monde : du burlesque, du poétique, du foot à la baguette, de la marionnette castelet, trois pupitres, un manteau sans tête, un marionnettiste bipolaire, de l’étrange, de l’absurde… Tout un bazarnaüm fantasque qui vous attend déjà. Et en plus, si vous suivez le guide, votre retour est quasi assuré. _**Dimanche 22 août / 14h**_ _**Durée 85 minutes (Peels de Hut : 50 minutes / Kamidopof : 20 minutes / Footharmonique : 15 minutes) / Tout public dès 5 ans.**_ _**Gratuit / Sans réservation dans la limite des places disponibles**_ _**Plus de précisions sur :**_ [_**www.metropole-rouen-normandie.fr**_](http://www.metropole-rouen-normandie.fr)

Loïc Thomas, Léa Ros, Dominique Bonafini, Éric Banse, intervenants

