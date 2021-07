Rouen Musée des Beaux-Arts Rouen, Seine-Maritime Jours de Fête 2021 : Attentat artistique / Compagnie AMA Musée des Beaux-Arts Rouen Catégories d’évènement: Rouen

### Lieu : Musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel Duchamp / Rouen Attentat artistique est un impromptu artistique dirigé par Élodie Guézou, artiste contorsionniste et pluridisciplinaire, coordinatrice artistique de la Compagnie AMA. L’intention première de cette performance est d’offrir une surprise artistique dans un quotidien, votre quotidien. Ici, à deux contorsionnistes et un.e musicien.ne, nous vous inviterons à poser le regard sur « l’Art de se plier en quatre ». Avec Elodie Guézou, Nicole Martres, Butch Mac Koy **_Samedi 17 juillet / 15h30 et 17h30_** **_Durée : 30 minutes / Tout public dès 5 ans_**

Entrée libre, gratuit

Dirigé par Élodie Guézou, artiste contorsionniste et pluridisciplinaire, coordinatrice artistique de la Compagnie AMA.

2021-07-17T15:30:00 2021-07-17T16:00:00;2021-07-17T17:30:00 2021-07-17T18:00:00

