Puilacher Hérault Puilacher Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Puilacher vous ouvre ses portes toute la journée

En famille, entre amis ou solo, le propriétaire vous fera visiter les lieux, datant du Xème siècle.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Puilacher vous ouvre ses portes toute la journée

En famille, entre amis ou solo, le propriétaire vous fera visiter les lieux, datant du Xème siècle.

Sans le Château, profitez également d'une exposition d'Art Africain, avec l'artiste peintre Annie Moundzota et l'antiquaire-restaurateur Jean-Emmanuel Debock Wapemba Diboko Dimagwa

+33 6 60 63 10 61

