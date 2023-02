“Journéz clowne toi” Sourire intérieur, 26 mars 2023, Figeac .

“Journéz clowne toi”

Le Clown te permet de changer d’état de conscience, le mental te lâche et tu te fais traverser par cet archétype puissant qui ose, agit, chante, pleure, explose, il est l’instant, il est toi en plus libre ! Il est porteur de ta créativité et de ton changement intérieur…

“Qui sont tous ces personnages qui cohabitent dans ce grand espace à l’intérieur de toi? Entre la colérique, le peace and love, l’audacieux et le timide, la magicienne, la saboteuse, le bosseur, procrastinateur, etc etc et et toi et toi et toi?!! Comment tu vis au milieu de ce joyeux théâtre? Qui est en coulisse, qui occupe parfois toute la scène ( malgré toi? – Oui parfois..)

A travers le Clown, je te propose d’aller explorer tes personnages, tes scénarios, de faire un pas de côté, et d’aller t’amuser avec eux, jouer et déjouer des trajectoires, les défier, les encourager, les magnifier et au final te transcender. Rien que ça tu me diras?!

Alors si tu es prêt-e à aller à la rencontre de ton archétype fou, sauvage, poète, généreux créateur illimité! Viens donc et invite-le dans ton théâtre. En œuvrant au meilleur de toi- même, il œuvrera pour toute l’humanité. (Pas celle des égos mais des égaux!)”

