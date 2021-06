Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Journeyman Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 2 juillet à 20:30

Rendez vous samedi soir pour un concert live inédit avec Journeyman !! De son vrai nom, Sylvain est un homme orchestre, qui enregistre, boucle ses guitares et instruments en live avec une loop station. Doté d’une voix originale il nous offre une performance pop-alternative, pure et frappante. Pas de réservations mais venir un peu en avance est conseillé.

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T22:30:00

