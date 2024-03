Journes européennes des métiers d’art à la Balaiterie Royville, mardi 2 avril 2024.

Journes européennes des métiers d’art à la Balaiterie Royville Seine-Maritime

Vendredi

Vous souhaitez visiter notre atelier et découvrir notre collection de véhicules en bois ? N’hésitez pas à venir nous découvrir pendant les JEMA 2024 !

Lors de cette rencontre vous pourrez découvrir l’historique de La Balaiterie,

– Explications de la culture du sorgho,

– La Teinture de la paille,

– La Fabrication des balais et balayettes,

– Visite des machines,

– Visite des Lieux (si beau temps)

– Visite et Explications de la Collection l’Art du Bois !

Au plaisir d’une belle rencontre,

Vous souhaitez visiter notre atelier et découvrir notre collection de véhicules en bois ? N’hésitez pas à venir nous découvrir pendant les JEMA 2024 !

Lors de cette rencontre vous pourrez découvrir l’historique de La Balaiterie,

– Explications de la culture du sorgho,

– La Teinture de la paille,

– La Fabrication des balais et balayettes,

– Visite des machines,

– Visite des Lieux (si beau temps)

– Visite et Explications de la Collection l’Art du Bois !

Au plaisir d’une belle rencontre, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Lieu-dit Églemesnil

Royville 76730 Seine-Maritime Normandie lesbalaitiers@gmail.com

L’événement Journes européennes des métiers d’art à la Balaiterie Royville a été mis à jour le 2024-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux