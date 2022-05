Journées visites Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Catégories d’évènement: Mont-Saint-Vincent

Saône-et-Loire

Journées visites Mont-Saint-Vincent, 19 mai 2022, Mont-Saint-Vincent. Journées visites Mont-Saint-Vincent Mont Saint Vincent – Montceau les Mines – Ecuisses Mont-Saint-Vincent

2022-05-19 08:00:00 – 2022-05-19 18:30:00 Mont-Saint-Vincent Mont Saint Vincent – Montceau les Mines – Ecuisses

Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire Mont-Saint-Vincent EUR 37 37 Visite guidée du village de Mont Saint Vincent, site médiéval et visite chez un artisan nacrier. Déjeuner à “L’envolée” à Montceau les Mines suivi d’une visite guidée de la Villa Perrusson à Ecuisses.

Départ en bus à 8h – parking de l’Hexagone à Autun.

Inscription obligatoire à compter du lundi 2 mai 2022 à 14h (fiche d’inscription disponible au CIAS du Grand Autunois Morvan, dans les mairies, les pôles de services de proximité, les centres sociaux… ou téléchargeable sur le site www.grandautunoismorvan.frservices-aux-seniors).

Un problème de transport ? Nous pouvons vous renseigner. Visite guidée du village de Mont Saint Vincent, site médiéval et visite chez un artisan nacrier. Déjeuner à “L’envolée” à Montceau les Mines suivi d’une visite guidée de la Villa Perrusson à Ecuisses.

Départ en bus à 8h – parking de l’Hexagone à Autun.

Inscription obligatoire à compter du lundi 2 mai 2022 à 14h (fiche d’inscription disponible au CIAS du Grand Autunois Morvan, dans les mairies, les pôles de services de proximité, les centres sociaux… ou téléchargeable sur le site www.grandautunoismorvan.frservices-aux-seniors).

Un problème de transport ? Nous pouvons vous renseigner. Mont-Saint-Vincent Mont Saint Vincent – Montceau les Mines – Ecuisses Mont-Saint-Vincent

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Mont-Saint-Vincent, Saône-et-Loire Autres Lieu Mont-Saint-Vincent Adresse Mont-Saint-Vincent Mont Saint Vincent - Montceau les Mines - Ecuisses Ville Mont-Saint-Vincent lieuville Mont-Saint-Vincent Mont Saint Vincent - Montceau les Mines - Ecuisses Mont-Saint-Vincent Departement Saône-et-Loire

Journées visites Mont-Saint-Vincent 2022-05-19 was last modified: by Journées visites Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 19 mai 2022 Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire