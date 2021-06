Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Journées « Trouve ta gym » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Les journées **Trouve ta gym** permettent aux enfants de découvrir les disciplines proposées par l’Étoile Gymnique de Colomiers et de les aider dans leur choix éventuel pour la saison prochaine. Inscription obligatoire. > Pour connaître les créneaux horaires et inscrire votre enfant, [cliquez ici](https://www.etoilegymnique.fr/actualites-du-club/portes-ouvertes-trouve-ta-gym-2021-903332) **Détails sur le lieu**: Maison des activités gymniques, 10 bis av Yves-Brunaud, Colomiers Maison des activités gymniques, 10 bis av Yves-Brunaud, Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T20:00:00;2021-07-08T11:00:00 2021-07-08T20:00:00;2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T20:00:00

