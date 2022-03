Journées Tous à l’Opéra Opéra Grand Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Journées Tous à l’Opéra Opéra Grand Avignon, 7 mai 2022, Avignon. Journées Tous à l’Opéra

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Opéra Grand Avignon

Durant les 2 journées des 7 et 8 mai 2022, l’Opéra Grand Avignon vous accueille à “bras ouverts” pour vous faire découvrir ce lieu entièrement rénové où vous pourrez profiter d’animations musicales, d’atelier de danses parents-enfants et danseurs confirmés, de découvir les métiers de la lutherie et facture d’instrument et échanger avecles artisans d’art sur leur savoir faire. Ecouter les concerts de la Maîtrise (choeur d’enfants)

Entrée libre sur inscription pour certains ateliers

Journées portes ouvertes d’un lieu magique au travers de visites, animations danse et musique, expositions, ateliers parents-enfant… Opéra Grand Avignon Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

