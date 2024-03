Journées thématiques sur le verre Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, jeudi 25 juillet 2024.

Journées thématiques sur le verre Démonstrations, artisanat, conférence… 25 – 27 juillet Musée archéologique départemental Conférence sur inscription, durée 1h

Du 25 au 27 juillet, 10h-13h et 14h-18h

Les Infondus, les souffleurs de verre Chloé Grevaz & François Dubois proposent des animations et des démonstrations en continu dans le jardin du musée et partagent une expérience immersive et éducative unique.

Samedi 27 juillet à 16h Conférence de Marion Brochot, Doctorante en Archéologie, TRACES/UMR 5608, UT2J – Le verre antique, un témoin du passé d’une étonnante modernité. Cette conférence invite à découvrir l’histoire du verre à l’époque romaine : de son invention, au Proche-Orient, à son arrivée, en Gaule, jusqu’à Lugdunum des Convènes (Saint-Bertrand-de-Comminges).

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05. 61. 88. 31. 79

J. Logeay – Les Infondus