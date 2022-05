Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel Mortain-Bocage, 21 mai 2022, Mortain-Bocage.

Du 19 au 22 mai, de Genêts à Vains, de Mortain à Brouains, tous les acteurs du patrimoine sont invités à participer à cet inventaire de pierres qui dessinent les contours des sentiers historiques, digues, biefs, ponts, talus, terrasses : les traces de la main de l’homme jusqu’au métier de murailler reconnu au titre des métiers rares de l’Unesco. PROGRAMME A MORTAIN : n10 h 00 – Mot d’accueil par Monsieur Hervé DESSEROUER, maire de l’agglomération de Mortain-Bocage. n10 h 15 – Présentation du Géo-Parc Normandie Maine par Véronique MICHEL. n10 h 30 – Approche archéologique et restauration des monuments néolithiques en pierre sèche et des npêcheries de la région Normandie par Cyrille BILLARD, conservateur archéologique de la Directio Régionale des Affaires Culturelles de Normandie. n11 h 30 – Approvisionner son chantier de pierre sèche en pierre locales : Quelles solutions en 2022 ? par Yanick LASICA, consultant spécialiste de la Filière pierre sèche nationale n12 h 00 – La pierre sèche : le métier et la formation en Normandie par Éric LEBOUCHER, dirigeant Pierre de Beauchamps président de la MFR du paysage à Cerisy-Belle-Étoile n12 h 45 – Buffet de produits du terroir réservation et paiement via helloasso : https://vu.fr/pkoU n15 h 00 – 17 h 00 – Activités parallèles par groupe : Circuit de découverte La biodiversité des murs de npierre sèche avec Solène DHERMY/ Atelier pierre sèche avec Matéo COURTY, murailler / Historique de la pierre à Mortain (château, maçonnerie de pierre et pierre sèche) n17 h 00 – 20 h 00 – Pierres en Lumières à Mortain. Présentation La pierre sèche à Mortain : dégagement d’un mur de soutènement, démonstration de savoir-faire d’un murailler et exposition accompagnée d’un apéritif dinatoire de produit locaux offert. Inscriptions en ligne sur le site internet de l’association de Sauvegarde du Patrimoine Baie du Mont Saint Michel http://aspppsmd.bzh et informations à l’adresse de contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr

contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr +33 6 80 40 42 18 http://aspppsmd.bzh/

