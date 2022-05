Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel Genêts, 19 mai 2022, Genêts.

Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel Genêts

2022-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-19 17:00:00 17:00:00

Genêts Manche

Du 19 au 22 mai, de Genêts à Vains, de Mortain à Brouains, tous les acteurs du patrimoine sont invités à participer à cet inventaire de pierres qui dessinent les contours des sentiers historiques, digues, biefs, ponts, talus, terrasses : les traces de la main de l’homme jusqu’au métier de murailler reconnu au titre des métiers rares de l’Unesco. PROGRAMME A GENETS : n10 h 00 – Mot d’accueil par Catherine BRUNAUDRHYN, maire de Genêts. n10 h 30 – Du patrimoine pittoresque à la reconnaissance de ces maçonneries comme valeurs environnementales promues par la Convention européenne du paysage et inscrites au Patrimoine nculturel immatériel de l’UNESCO par Claire CORNU, experte ICOMOS. n11 h 00 – Quels sont les avantages techniques des maçonneries de pierres sèches ? par Denis nGARNIER, Docteur en génie civil, chercheur enseignant au Laboratoire Navier de l’Ecole des Ponts Paris-Tech. n12 h 15 – Parole à la salle. n12 h 45 – Déjeuner à la Halte des pèlerins de Vains, réservation et paiement via helloasso : nhttps://vu.fr/nJFN. n14 h 00 – Découverte des pierres le long du sentier du littoral et démonstration de savoir-faire sur le nterrain côté littoral à Genêts de François CERBONNEY. n17 h 00 – Verre de l’Amitié. Inscriptions en ligne sur le site internet de l’association de Sauvegarde du Patrimoine Baie du Mont Saint Michel http://aspppsmd.bzh et informations à l’adresse de contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr

