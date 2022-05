Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel Brouains, 22 mai 2022, Brouains.

Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel Salle de projection Moulin de la Sée Brouains

2022-05-22 – 2022-05-22 Salle de projection Moulin de la Sée

Brouains Manche

Du 19 au 22 mai, de Genêts à Vains, de Mortain à Brouains, tous les acteurs du patrimoine sont invités à participer à cet inventaire de pierres qui dessinent les contours des sentiers historiques, digues, biefs, ponts, talus, terrasses : les traces de la main de l’homme jusqu’au métier de murailler reconnu au titre des métiers rares de l’Unesco. PROGRAMME A BROUAINS : n10 h 00 – Mot d’accueil par Bertrand GILBERT, maire de Brouains. Présentation du patrimoine de la Haute Vallée de la Sée par Christian SONNIER, président de l’association de la Haute Vallée de la Sée. n11 h 00 – La permaculture par Solène DHERMY, animatrice de la Maison de la Nature et la pierre nsèche de Souleuvre-en-Bocage. n12 h 00 – Visite d’un chantier avec mur paysager de pierre sèche et jardin nature par Éric LEBOUCHER, dirigeant Pierre de Beauchamps ». n13 h 00 – Repas à l’Auberge du moulin de la Sée. Réservation et paiement via helloasso : nhttps://vu.fr/FOSE. n14 h 30 – Départ vers un chantier de découverte. n15 h 00 – Présentation par Edouard GRISEL, architecte du patrimoine. Démonstration de savoir-faire par Matéo COURTY, murailler. Balade découverte du patrimoine en pierre sèche d’un moulin par Yann GALUT. n17 h 00 – Fin des Journées. Inscriptions en ligne sur le site internet de l’association de Sauvegarde du Patrimoine Baie du Mont Saint Michel http://aspppsmd.bzh et informations à l’adresse de contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr

