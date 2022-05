Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel, 20 mai 2022, .

Journées techniques de la pierre sèche en Baie du Mont Saint-Michel

2022-05-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-20 17:00:00 17:00:00

Du 19 au 22 mai, de Genêts à Vains, de Mortain à Brouains, tous les acteurs du patrimoine sont invités à participer à cet inventaire de pierres qui dessinent les contours des sentiers historiques, digues, biefs, ponts, talus, terrasses : les traces de la main de l’homme jusqu’au métier de murailler reconnu au titre des métiers rares de l’Unesco. PROGRAMME A VAINS : n10 h 00 – Définition et mise en œuvre d’une méthode pour la réalisation d’un état des lieux cartographique et technique et la constitution d’un référentiel d’intervention au profit du bocage à murets de pierre sèche de la pointe de La Hague par Killian RICHARD, ancien étudiant en master nEnvironnement, Territoire et Acteur (salle des fêtes de Genêts). n11 h 00 – Regards croisés entre Bretagne et Normandie sur la sauvegarde et la valorisation des nouvrages en pierre sèche de la Baie du Mont Saint Michel par Véronique MICHEL, présidente de nl’Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Baie du Mont Saint-Michel et du Pays de Saint-Malo et de Dinan. La médiation de la pierre sèche au service du développement touristique et économique par Lucie VOLUHER, étudiante en Licence professionnelle valorisation du patrimoine, parcours Métier de la Culture pour le Développement Territorial (salle des fêtes de Genêts). n12 h 45 – Déjeuner à la Halte des pèlerins de Vains, réservation et paiement via helloasso : nhttps://vu.fr/HEaw. n14 h 00 – Pierres sèches et salines de la baie du Mont Saint Michel par de Juliane LECOMTE, directrice de l’écomusée sur le thème / Découverte du site et démonstration de savoir-faire (Ecomusée de la Baie). n17 h 00 – Fin de journée. Inscriptions en ligne sur le site internet de l’association de Sauvegarde du Patrimoine Baie du Mont Saint Michel http://aspppsmd.bzh et informations à l’adresse de contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr

