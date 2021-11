JOURNÉES SCIENTIFIQUES EN MINERVOIS – AUTOUR DE LA CESSE, GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET PRÉHISTOIRE Siran, 13 novembre 2021, Siran.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES EN MINERVOIS – AUTOUR DE LA CESSE, GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET PRÉHISTOIRE Siran

2021-11-13 – 2021-11-14

Siran 34210 Siran

Samedi 13 novembre une introduction qui fera le point de l’actualité de la recherche en Minervois pour ces deux années écoulées.

Le dimanche 14 novembre, les portes de la salle polyvalente s’ouvriront dès 8h45 car à 9h commencera la conférence de l’historien local Robert Marty, qui nous fera découvrir un contemporain de Paul Tournal, « Hippolyte Pitorre de Ramondens, inventeur méconnu du site paléontologique de la grotte d’Aldène à Cesseras (Hérault)”.

Cette édition 2021 accorde une place beaucoup plus importante que par le passé aux ateliers pour une meilleure ouverture aux familles, grâce à l’association « Paléodécouverte » du muséum de l’Ardèche. C’est ainsi que les enfants de 5 à 12 ans pourront s’initier au travail du paléontologue avec la fouille d’une copie de gazelle dans la diatomite et expérimenter l’art préhistorique avec un atelier « Dents d’ours » et « Médaillon gravé ». Ces ateliers pour enfants sont tournants, entièrement gratuits, sans inscription, ils fonctionneront le samedi 13 novembre de 14h30 à 18h, et le dimanche 14 novembre de 10h à 12h.

Les Journées scientifiques en Minervois sont le fruit d’un partenariat étroit entre notre association, Menerbés, et la Communauté de communes « Du Minervois au Caroux » qui porte entièrement le projet. Un merci particulier à nos membres conférenciers Antonin Genna et Robert Marty, à notre traductrice, Claire Verner, et, à la Communauté de communes, à Wendy Cunnen qui assume avec efficacité et bonne humeur la logistique et l’organisation de ces Journées !

