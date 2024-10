Journées scientifiques du Parc national des Pyrénées Renaturation, remise en état d’un moulin et génie végétal sur un torrent de montagne: le Boularic à Aucun Mairie Aucun Hautes-Pyrénées

Aucun

Mairie Aucun

Journées scientifiques du Parc national des Pyrénées Renaturation, remise en état d’un moulin et génie végétal sur un torrent de montagne: le Boularic à Aucun Mairie Aucun, samedi 12 octobre 2024.

Journées scientifiques du Parc national des Pyrénées Renaturation, remise en état d’un moulin et génie végétal sur un torrent de montagne: le Boularic à Aucun

Mairie AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Benjamin MAZERY (Pays de Lourdes et des vallées des Gaves).

Sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRAg2q2I5IanOin4J83lMDRjU_6rYWhMxC4CnuvNh6CsLjw/viewform?usp=pp_url

Chaque sortie sera accompagnée par un agent du Parc national des Pyrénées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 10:00:00

fin : 2024-10-12 12:00:00

Mairie AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie eric.sourp@pyrenees-parcnational.fr

L’événement Journées scientifiques du Parc national des Pyrénées Renaturation, remise en état d’un moulin et génie végétal sur un torrent de montagne: le Boularic à Aucun Aucun a été mis à jour le 2024-10-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

samedi 12 octobre 2024 Journées scientifiques du Parc national des Pyrénées Renaturation, remise en état d’un moulin et génie végétal sur un torrent de montagne: le Boularic à Aucun Mairie Aucun Journées scientifiques du Parc national des Pyrénées Renaturation, remise en état d’un moulin et génie végétal sur un torrent de montagne: le Boularic à Aucun Mairie AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées 2024-10-12 à 10:00:00 .Benjamin MAZERY (Pays de Lourdes et des vallées des Gaves).