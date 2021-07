La Ferté-sous-Jouarre Bois de la Barre La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne Journées savoir-faire autour de la pierre meulière Bois de la Barre La Ferté-sous-Jouarre Catégories d’évènement: La Ferté-sous-Jouarre

du vendredi 16 juillet au dimanche 26 septembre à Bois de la Barre

Le déroulement de la journée sera identique pour les 3 dates. ————————————————————- **Le matin** **De 10h30 à 12h30 :** visite commentée du Bois de la Barre à la Ferté-sous-Jouarre, qui est une ancienne carrière d’extraction de pierre meulière. _Rendez-vous sur le parking du Bois de la Barre, rue Duburcq-Clément, 77260 La Ferté-sous-Jouarre_ **L’après-midi** **De 14h00 à 15h30 :** la visite se poursuit au musée, vous découvrirez l’usage de la pierre meulière dans l’industrie meunière, l’environnement agricole de la Brie. _Rendez-vous au musée de la Seine-et-Marne, 17 avenue de La Ferté-sous-Jouarre, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin._ **_OFFRE BALAD’PASS 77 :_** _Pour l’achat d’un billet plein tarif, le deuxième billet est à prix réduit. Valable le même jour, pour la même visite et sur présentation de la carte Balad’Pass77 Pour connaître l’ensemble des critères de gratuité, suivez._[_ce lien_](https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/offre-touristique/agenda/5778305-visite-guidee-memoire-pierre-meuliere-/)

Réservation obligatoire auprès de Coulommiers Pays de Brie Tourisme. Plein tarif 10 € ; tarif réduit 8 € (18 – 25 ans, + 65 ans) ; gratuité : – de 18 ans ; étudiants – de 26 ans, allocataires minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes handicapées…

Le musée et l’OTI de Coulommiers organisent des journées de découverte sur la pierre meulière : une visite au Bois de la Barre, ancien site d’extraction, sera suivie d’une visite thématique au musée. Bois de la Barre Rue Duburcq-Clément La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T15:30:00;2021-08-06T10:30:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T15:30:00;2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T12:30:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T15:30:00

